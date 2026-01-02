2回戦で広島皆実を3-1で下した第104回全国高校サッカー選手権大会は1月2日、3回戦を迎える。29年ぶり出場の水口（みなくち、滋賀）は、2回戦で広島皆実（広島）を3−1で撃破して3回戦へと駒を進めた。次なる相手は夏のインターハイ王者の神村学園（鹿児島）だが、監督も選手も“格上”への挑戦に「楽しみ」と口を揃えた。1回戦で上田西（長野）を倒して勝ち上がった2回戦。前半立ち上がりの7分、12分と幸先よくリードを奪って