◇第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走往路（２日、東京・千代田区大手町読売新聞社前スタート〜神奈川・箱根町芦ノ湖ゴール＝５区間１０７・５キロ）２区は１５キロ過ぎの権太坂を２１チームの選手が通過した。スタート直後に中大・溜池一太（４年）が国学院大・上原琉翔（４年）を抜き先頭に立つと、その後リードを広げて、１位で通過した。６位で出た城西大のＶ・キムタイ（４年）と、７位でタスキを受けた早大の山口智