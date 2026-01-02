これまで俳優として数々の映画やドラマなどで活躍してきた稲垣吾郎。クールな印象の稲垣だが、一方、バラエティ番組では肩の力が抜けたチャーミングな姿でファンを魅了している。【映像】子どもに辛口採点された稲垣吾郎の変顔稲垣は、バラエティ番組で共演する芸人へのリスペクトの気持ちを抱きながら、「僕には真似できない」とあくまでも自らのスタイルを貫き、数々の愛される番組を作り上げてきた。そんな中で、共演する女