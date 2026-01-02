プレミアリーグのチェルシーは現地時間1日、公式サイトでエンツォ・マレスカ監督が退任したことを発表した。マレスカ氏は2021年にセリエAのパルマでトップチームの監督に初めて就任。その後、2022-23シーズンはマンチェスター・シティでアシスタントコーチを務め、翌シーズンにレスター・シティの監督となった。そして2024-25シーズンからチェルシーの指揮官となり、クラブにいる間はUEFAカンファレンスリーグとFIFAクラブワールド