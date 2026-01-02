能登半島地震で甚大な被害を受けた文化財の一つ、石川県輪島市町野町にある国重要文化財「上時国家住宅」。発災から2年、4月以降復旧に向けた動きが本格化します。上時国家住宅は、高さ18メートルもの入母屋茅葺きの大きな屋根を誇り、国重要文化財指定時には「近世木造民家の一つの到達点」と評された建物です。二十一代目当主が28年をかけて建築したとされ、内部の手の込んだ作りが特徴でした。 しかし、2024年1月の地震で主屋は