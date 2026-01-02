年明け早々、強烈な寒波に見舞われています。日本海側では午後も広く雪で大雪に警戒が必要です。また、寒気が強いため、太平洋側にも雪雲が流れ込んでおり、けさは徳島や鹿児島、横浜でも初雪が観測されました。午後は日本海側だけでなく、太平洋側でも雪の範囲が広がってきます。雪が降るくらいですから、気温も上がらず、極寒の一日になりそうです。特に雪が降り出すと、一気に冷え込んできますので、防寒をしっかりして過ごしま