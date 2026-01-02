◇第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走往路（２日、東京・千代田区大手町読売新聞社前スタート〜神奈川・箱根町芦ノ湖ゴール＝５区間１０７・５キロ）１９９６年以来３０年ぶり史上最多１５度目の総合優勝を目指す中大が、２区で首位を走り続けている。首位と９秒差の２位で受けた溜池一太（４年）はすぐに前を行く国学院大の上原琉翔（４年）を抜かしてトップを奪った。単独首位となり、ハイペースで力走を続けている。レ