気象台は、午前9時52分に、大雪警報を七尾市、羽咋市、志賀町、宝達志水町、中能登町に発表しました。【警報エリアを確認】【大雪警報】石川県・七尾市、羽咋市、志賀町、宝達志水町、中能登町に発表 2日09:52時点能登では、2日夕方まで大雪に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■七尾市□大雪警報【発表】積雪2日夕方にかけて警戒・平地12時間最大降雪量30cm■羽咋市□大雪警報【発表】積雪2日夕方にかけ