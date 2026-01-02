日本代表FW浅野拓磨を擁するマジョルカが、シント・トロイデンに所属する日本代表MF伊藤涼太郎の獲得に関心を示しているようだ。1日、スペイン紙『スポルト』が報じた。2月6日に28歳の誕生日を迎える伊藤は、浦和レッズや水戸ホーリーホック、大分トリニータ、アルビレックス新潟を経て、2023年夏からシント・トロイデンに移籍。今季はジュピラー・プロ・リーグ（ベルギー1部）で16試合6得点2アシストを記録し、上位を争うチー