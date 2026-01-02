■第102回東京箱根間往復大学駅伝競走・往路（2日 東京・大手町〜神奈川・芦ノ湖 107.5キロ）箱根駅伝の往路がスタートし、流れを決める1区では国学院大が同校史上初のトップでタスキリレー。4年生の青木瑠郁（4年）が1時間00分29秒の区間新をマークして2区へつないだ。これまで22年の中央大・吉居大和（現トヨタ自動車）が持っていた1時間00分40秒を11秒更新する激走をみせた。序盤からハイペースでレースが進む中、17?付近で青木