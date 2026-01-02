ファッション雑誌「ニコラ」モデルの“ニコモ”出身で、24年NHK大河ドラマ「光る君へ」にも出演した女優田中日奈子（28）が1日、X（旧ツイッター）で結婚を発表した。田中は「皆様〜！新年あけましておめでとうございます」と切り出し、「そして私からご報告がございます」「2026年もよろしくお願いいたします」と書き込み、書面を添えた。書面は「応援してくださっている皆様お世話になっている皆様へ」と題して始まり、「私