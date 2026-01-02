元宝塚歌劇団月組トップ龍真咲（43）が1日、インスタグラムを更新。第2子を妊娠しており、出産間近であることを報告した。龍は、新年初日「明けましておめでとう御座います」と書き出し、「いつも温かく見守ってくださる皆様にご報告をさせていただきます」「私事ではございますがこのたび第二子を授かり、間もなく出産を迎える時期となりました」と近況を伝えた。龍は16年に宝塚を退団し、女優として再始動。19年に投資家と結婚し