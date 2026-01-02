占星術と血液型、それぞれの個性が重なり合う48通りの運命。あなたの2026年の金運がどんな物語になるのか--ここからその答えを紐解きましょう。→総合運-- 「判断×行動＝資産」収入アップ、資産形成、自己投資の判断が噛み合い、「使う・増やす・巡らせる」すべてが好循環に入ります。TOP10 - 豊かさを動かし、成果を掴む金運最高潮期○【1位】双子座 × O型予想外のチャンスに恵まれ収入アップ！自己投資や副業への挑戦は無限大