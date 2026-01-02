山口県東部、光市の南部に位置する室積（むろづみ）地区。瀬戸内海に面したこの穏やかな街に、2025年7月、新たなゲストハウスがオープンしました。オーナーは現在、東京をメインに室積との二拠点生活を送る可部惠子（かべ・けいこ）さん。一時は売却も考えたという実家を地元の会社に依頼してリノベーションし、ゲストハウスとしてよみがえらせる一方で、「退職後に地元へ戻るなら自分が住みたくなる街にしたい」と、地域や人との