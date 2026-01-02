きょう2日(15:40〜)に放送されるカンテレ・フジテレビ系バラエティ特番『さんまのまんま 42年目もあの頃のまんまSP』では、里田まいが約13年ぶりにテレビ出演。夫・田中将大投手と結婚後夫婦初共演を果たす。(左から)田中将大、里田まい登場するやいなや、田中へのかいがいしい尽くしぶりを見せる里田に、明石家さんまが「ほんまにマー君のこと愛してるよなあ」と言うと、里田は「はい」と笑顔で即答。「一度もそんなに愛してもら