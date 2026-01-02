◇第102回東京箱根間往復大学駅伝・往路（2026年1月2日東京・大手町〜箱根・芦ノ湖＝5区間107・5キロ）「箱根駅伝」の往路1区で、国学院大の青木瑠郁（4年）が区間賞を獲得した。補欠登録から当日のエントリー変更で1区に起用され、序盤は第2集団の先頭で冷静にレースを進めると、7キロで先頭集団に追いついて17キロでスパート。監督車の前田康弘監督から「歴史に名を刻むぞ！」とハッパをかけられ、鶴見の中継所に先頭で