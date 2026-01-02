◇第102回東京箱根間往復大学駅伝競走(2日往路、3日復路)國學院大學の青木瑠郁選手(4年)が1区で区間記録を更新する区間賞。指揮官のエールに応え、大学史上初めて先頭で襷リレーとなりました。序盤はハイペースで集団が分かれるも冷静に第2集団からレースを展開。7キロ過ぎに先頭集団へ追いつき、そのまま上位でレースを進めます。終盤は前に出ると沿道にガッツポーズを見せる余裕もありました。20キロ過ぎ、運営管理車に乗る前田