気象台によりますと、新潟県内は1月３日にかけ山沿いを中心に大雪となり、平地でも大雪となる所がある予想です。２日６時から３日６時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、下越平地２０センチ下越山沿い５０センチ中越平地４０センチ中越山沿い７０センチ上越平地４０センチ上越山沿い７０センチ佐渡１０センチその後、３日６時から４日６時までに予