元日恒例のニューイヤー駅伝でスターターを務めた群馬県の山本知事にことしの抱負などを伺いました。 Q．去年を振り返って 山本知事「群馬県の勢いが目立ったと思う。例えば移住希望地ランキングで初めて１位になったり、名目GDP成長率が全国１位であるとか、１人あたりの県民所得も全国５位になったほか、あるいは、群馬県が主導して進めてきた「温泉文化」のユネスコ無形文化遺産国内候補への決定など