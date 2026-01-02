第１０２回箱根駅伝（箱根駅伝２０２６、読売新聞社共催）は２日、往路が行われた。１区では、国学院大の青木瑠郁（４年）が１時間０分２８秒の区間新記録で区間賞に輝いた。（デジタル編集部）序盤では集団から離れる場面もあったが、「（１キロを）２分５０秒ぐらいで押せば、１０キロぐらいで追いつけるかなと思っていたので、そこを意識して走った」。後半は先頭集団を引っ張ると、１８キロ付近で集団を抜け出し、トップで