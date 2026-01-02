冬型気圧配置や低気圧の影響を受けやすい時期があり、北日本日本海側・北陸では、例年よりくもりや雪（または雨）の日が多いでしょう。一方で、関東甲信・東海・西日本太平洋側は、例年よりも晴れる日が多い見込みです。■北日本（北海道・東北）【天候の傾向】北日本日本海側は、1月10日から1月16日頃にかけて、低気圧の影響を受けやすく、例年よりくもりや雪の日が多い見込みです。北日本太平洋側では、例年同様に晴れる日が多い