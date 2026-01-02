俳優・阿部サダヲと河合優実が２日、ＴＢＳ系「ＴＨＥＴＩＭＥ，」（月〜金曜・午前５時２０分）にＶＴＲ出演した。２人は２０２４年１月期に放送され「ふてほど」の略称が同年の新語・流行語大賞に選ばれるなど、大きな話題となった同局系連続ドラマ「不適切にもほどがある！」で共演。同ドラマは、阿部が演じる昭和に生きる中学の体育教師・小川市郎が２０２４年にタイムスリップし、コンプライアンスでがんじがらめになっ