佐々木世麗騎手＝兵庫・中塚猛厩舎＝は１月２日、園田競馬で６鞍に騎乗する。新春初日の期待はクレスコユウシャ。調教にも騎乗しているが「いい意味で落ち着きが出てきたかも」と手応えを口にする。１ＲハーラブリーＣ２ＲナットミューズワンＣ４ＲアモールファティＢ５ＲカテドラルロックＣ７ＲパサデナドリームＣ８ＲクレスコユウシャＡ（本紙評価）