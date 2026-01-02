第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝）の往路が２日に始まり、国学院大が最高の滑り出しを見せた。出雲駅伝覇者で初の箱根路制覇を目指す国学院大は、１区に当日変更で青木瑠郁（４年）を投入。全日本大学駅伝は７区９位に沈んだが、この日は７キロ付近で先頭集団に追いつくと、安定した走りを披露した。１７キロ付近でギアを入れ替え、後続との差を広げた。区間新記録の１時間０分２９秒（速報値）をマークし、