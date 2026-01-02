◇第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走往路（２日、東京・千代田区大手町読売新聞社前スタート〜神奈川・箱根町芦ノ湖ゴール＝５区間１０７・５キロ）陸上男子８００メートルの日本記録保持者で昨年９月の東京世界陸上代表の駒大・落合晃（１年）が２区の給水に登場。昨年夏はスイス・サンモリッツ合宿もともにした１学年上の桑田駿介（２年）と並走しながらボトルを渡し、エールを送った。世界陸上から、箱根路“初出走”