山形市南部の住宅地近くの河川敷で1日夜、クマ1頭が目撃されました。市が近くの住民に注意を呼びかけています。1日午後9時40分ごろ、山形市片谷地の河川敷でクマ1頭が目撃されました。目撃現場は蔵王駅前第一公園から北東におよそ100メートルの場所で、近くには住宅地もあります。市は周辺をパトロールするとともに近くの住民に注意を呼びかけています。