新年を迎え、党幹部らとクムス山太陽宮殿を訪れた（前列左から）北朝鮮の金正恩朝鮮労働党総書記の妻、娘、金氏＝1日、平壌（朝鮮中央通信＝共同）【北京共同】北朝鮮メディアは2日、金正恩朝鮮労働党総書記が新年を迎えた1日に金日成主席と金正日総書記の遺体が安置されている平壌のクムス山太陽宮殿を党幹部らと訪れたと報じた。後継者説が取り沙汰される娘の宮殿訪問も写真を通じて初めて確認された。写真は娘を中心に金正恩