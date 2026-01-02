第102回箱根駅伝はシード10校（青山学院大、駒澤大、國學院大、早稲田大、中央大、城西大、創価大、東京国際大、東洋大、帝京大）、予選会通過10校（中央学院大、順天堂大、山梨学院大、日本大、東海大、東京農業大、神奈川大、大東文化大、日本体育大、立教大）、関東学生連合、この21チームが争う。まもなく往路がスタート。往路スタートの東京・大手町では、1号車解説・渡辺康幸さんは往路について「かなり追い風が吹いています