ソフトバンクグループ（ＳＢＧ）は３１日、対話型ＡＩ（人工知能）サービス「チャットＧＰＴ」を手がける米オープンＡＩへの追加出資が完了したと発表した。追加の出資額は２２５億ドル（約３兆５０００億円）で、ＳＢＧは約１１％を出資する大株主となる。出資は、傘下の英半導体設計会社アームの株式を担保にした借入金を原資に、投資ファンドを通じて実施した。ＳＢＧは２０２５年３月、最大３００億ドルを２段階に分けて追