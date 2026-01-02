今夜1月2日18時25分よりフジテレビ系にて『爆笑レッドカーペット怒涛（どとう）の最新ショートネタ 新春満点大連発SP』が放送。“スペシャルMC”高杉真宙が、MCの高橋克実と今田耕司、山崎夕貴アナウンサーとともに、大所帯＆長丁場の番組を楽しく盛り上げていく。高杉から収録後のコメントが到着した。【写真】スペシャルMC・高杉真宙が袴姿で登場！『爆笑レッドカーペット』は、2007年2月の放送開始以来、多大なる人気を博