◇第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走往路（２日、東京・千代田区大手町読売新聞社前スタート〜神奈川・箱根町芦ノ湖ゴール＝５区間１０７・５キロ）１区は国学院大・青木瑠郁（４年）がトップでタスキをつないだ。１時間２８秒の区間新記録の快走だった。中大は２位、駒大は５位、早大は７位、青学大は１６位と出遅れた。（１）国学院大（２）中大（ＯＰ）関東学生連合（３）東洋大（４）中央学院大（５）駒大