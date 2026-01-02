Âè102²óÈ¢º¬±ØÅÁÂè102²óÈ¢º¬±ØÅÁ¤Ï2Æü¡¢¸áÁ°8»þ¤Ë±ýÏ©¤Î¹æË¤¤¬ÌÄ¤Ã¤¿¡£Âç¼êÄ®¤«¤é107.5¥­¥íÎ¥¤ì¤¿°²¥Î¸Ð¤Î¥´¡¼¥ëÃÏÅÀ¤Ë¤Ï¡ÈÄÁ¸÷·Ê¡É¤¬¹­¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÅÇ¤¯Â©¤âÇò¤¤¡¢ÁáÄ«¤Î°²¥Î¸Ð¡£¤·¤«¤·¡¢¥¹¥¿¡¼¥ÈÁ°¤«¤éÇ®¤¤Àï¤¤¤¬·«¤ê¹­¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¥´¡¼¥ëÃÏÅÀ¤Ë¤Ï¸áÁ°7»þÂæ¤«¤é´ÑµÒ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¾ì½ê¼è¤ê¤ò³«»Ï¡£Áª¼ê¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ï¸á¸å1»þÂæ¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë¤¬¡¢Ç®¿´¤Ê±ØÅÁ¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¤¡£ÀÅ²¬¡¦ÉÙ»ÎµÜ»Ô¤«¤éÊì¤È¤È¤â¤Ë´ÑÀï¤ËË¬