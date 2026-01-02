昨年、世界富豪トップ500の資産は2兆2000億ドル（約345兆円）増えたことが分かった。純資産総額は11兆9000億ドルに達した。昨年の株価上昇と暗号通貨・原材料市場の活況、トランプ米大統領の当選などが財産の増加に寄与したと、英日刊ガーディアンは報じた。ガーディアンが先月31日（現地時間）、ブルームバーグ・ビリオネア指数を分析した結果によると、昨年末基準で世界富豪トップはイーロン・マスク最高経営責任者（CEO）だった