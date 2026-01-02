グループBTS（防弾少年団）が3月20日に新しいアルバムを発表し、「完全体」で戻ってくる。メンバー全員が参加したアルバムは、2022年6月の『Proof』以来3年9カ月ぶりだ。1日、所属事務所Big Hitミュージックによると、BTSのメンバーは最近、ファンダム「ARMY」会員の自宅に送った直筆の手紙を通じてカムバック時期を公式化した。「2026.03.20.」と記した手紙で、メンバーのRMは「誰よりも切実に待っていました」と感想をつづった。