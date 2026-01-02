ニューヨーク・ポスト紙のジョン・ヘイマン氏が1日（日本時間2日）、ドジャースがブルージェイズからFAとなり、去就が注目されているボー・ビシェット内野手（27）と接触したことを報じた。同内野手は2016年のドラフト2巡目（全体66位）でブルージェイズに入団。19年にメジャーデビューを果たすと21年には159試合の出場で打率.298、29本塁打、102打点をマーク。翌年も159試合の出場で打率.290、24本塁打、93打点を記録し、2年