人気コスプレイヤーえなこが2日までに自身のインスタグラムを更新。新年の“馬乗りショット”を披露した。「HAPPYNEWYEAR」とつづり、凛々しい乗馬姿の写真をアップした。この投稿にフォロワーらからは「可愛すぎだって」「乗馬姿がとても凛々しくお美しいです」「ホンマに可愛いーなー」「えなこちゃんとっても可愛いと思います」「かわい〜」などの声が寄せられている。えなこの公式プロフィルは、身長1メートル54、