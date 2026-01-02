◇第102回東京箱根間往復大学駅伝競走(2日往路)前回王者の青山学院大学が、1区区間16位でのタスキ渡しとなりました。1区を任されたのは、昨年10区区間賞の2年生・小河原陽琉選手。スタートから中央大学の藤田大智選手や國學院大学の青木瑠郁選手などが引っ張る先頭集団についていきましたが、11キロ過ぎで集団が2つに分かれると、第2集団に後退します。さらに15キロ地点で、集団から完全に遅れてしまいます。戸塚中継所到着時には