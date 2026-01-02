「箱根駅伝・往路」（２日、大手町〜箱根町芦ノ湖駐車場）３連覇を狙う青学大が１区でトップの国学院大から１分１９秒差の１６位と衝撃の出遅れとなった。当日変更で昨年１０区区間賞の期待の小河原陽琉（２年）を投入し、序盤からの高速ペースについていったが、１１キロ過ぎに先頭集団から脱落。第２集団につけたが、１５キロ手前からは第２集団からも遅れた。青学大は花の２区投入が有力視されていたエースの黒田朝日（