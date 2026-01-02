神奈川県に住む高齢の男性がSNS上で投資詐欺被害にあい、現金5300万円を騙し取られる事件がありました。茅ヶ崎市に住む70代の男性は2025年9月、SNSで株の投資をもちかけられ指定された口座に14回にわたり現金を振り込み、あわせて5300万円を騙し取られたということです。茅ヶ崎市内では2025年60代の女性が同様の手口で現金4300万円を騙し取られるなど、高額な被害に遭う投資詐欺事件が2件発生していて、新聞報道を見て不審に思った