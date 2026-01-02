ヒルトン広島は、ヨーロッパ民話「眠れる森の美女」をテーマにした苺尽くしの「スリーピング・ビューティー・アフタヌーンティー」を12月29日から4月12日まで提供する。スイーツは、紡ぎ車の針をチョコレート細工で表現した「カシス・スピンドル」、絡み合う茨の森をイメージした「ストロベリー・スリーピング・フォレスト」、王子の愛と目覚めのキスをイメージした「ラズベリーハート」、おしゃべり好きの妖精たちをイメージした