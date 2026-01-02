九州北部地方では３日にかけて、大雪による交通障害に警戒してください。東日本と西日本では３日にかけて、大雪に注意・警戒してください。また、北日本から西日本では、落雷や竜巻などの激しい突風にも注意してください。 ［気象概況］日本付近は強い冬型の気圧配置となっています。３日はじめにかけて強い冬型の気圧配置が続き、北日本から西日本の上空約５５００メートルには氷点下３６度以下の強い寒気が流れ込むでしょ