2021年の箱根駅伝、「アシックス」のシューズを履いた選手は1人もいなかった。屈辱の日から5年、アシックスは株価10倍の快進撃を続けている。どん底から、いかにしてよみがえったのか。そして、今年の箱根にかける「思い」とは。アシックス廣田康人会長に聞いた――。（取材・文＝フリーライター・笹間聖子）■悔しくて眠れぬ夜2019年11月末某日、アメリカ・ボストン。あるホテルの一室で、アシックスの廣田康人社長（当時）は眠れ