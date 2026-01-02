テレビ愛知はきょう2日、正月特番『フットボールアワーの笑う大須演芸場』（後2：00〜4：00※同局ローカル）を放送する。【写真多数】ザ・ぼんち、名古屋・大須演芸場に登場2026年の初笑いは名古屋・大須演芸場から。記念すべき20回目を迎える正月恒例の特番は、新MCにお笑いコンビ・フットボールアワーを迎えパワーアップする。『M-1グランプリ』王者のとろサーモン、パンクブーブー、『キングオブコント』王者のサルゴリ