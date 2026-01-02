ロシアが一方的に併合したウクライナ南部ヘルソン州の集落でカフェとホテルがドローン攻撃を受け、24人が死亡し、50人以上が負傷しました。ロシア側が任命したヘルソン州の責任者のサリド氏は1日、自身のSNSで、12月31日から1月1日にかけて黒海沿岸の集落ホルリにあるカフェとホテルが、ウクライナ軍のドローン攻撃を受けたと発表しました。子ども1人を含む24人が死亡し、50人以上が負傷したとしています。これを受けてロシア外務