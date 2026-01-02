女子プロゴルフでツアー通算７勝の佐伯三貴（４１）が、和装の夫婦ショットを公開した。２日までに自身のインスタグラムを更新し「新年明けましておめでとうございます」とあいさつ。「２０２６年もよろしくお願い申し上げます。皆様にとっても幸多き一年でありますように」とメッセージを寄せた。ボートレーサーの夫・森照夫（３７）と見つめ合う一枚や、顔を寄せ合った写真も。フォロワーは「美男美女の素敵な写真ですね」