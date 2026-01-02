◇第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走往路（２日、東京・千代田区大手町読売新聞社前スタート〜神奈川・箱根町芦ノ湖ゴール＝５区間１０７・５キロ）１区は国学院大の青木瑠郁（るい、４年）が１時間０分２８秒（速報値）の区間新記録をマークし、１位でタスキをつないだ。今季学生３大駅伝初戦の出雲駅伝（２５年１０月）を制した国学院大が、箱根駅伝初優勝に向けて好スタートを切った。優勝候補とされる「４強」の一角で