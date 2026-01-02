◇第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走往路（２日、東京・千代田区大手町読売新聞社前スタート〜神奈川・箱根町芦ノ湖ゴール＝５区間１０７・５キロ）史上初となる同一チーム２度目の３連覇（計９度目）を狙う青学大は、１区１６位と出遅れた。当日変更で出走した小河原陽琉（２年）は序盤は先頭集団で走っていたが徐々に遅れ、鶴見中駅所ではトップの国学院大から約１分３０秒離されてのタスキリレーとなった。