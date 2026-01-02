◇第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走往路（２日、東京・千代田区大手町読売新聞社前スタート〜神奈川・箱根町芦ノ湖ゴール＝５区間１０７・５キロ）２年ぶり７１度目の出場となる東農大は、１万メートルで日本学生最高記録（２７分２１秒５２）を持つ大エース前田和摩（３年）が２区に初めて出走。首位ろ５２秒差の１０位でたすきを受け、笑顔で走り出した。初出場した第１００回大会はケガの影響もあって、７区１３位