気象庁によりますと、2日午前7時49分ごろ紀伊水道を震源とする地震があり美馬市や阿南市などで震度2を観測しました。この地震による津波の心配はありません。気象庁によりますと、2日午前7時49分ごろ地震がありました。震源地は紀伊水道で震源の深さは約40キロ、地震の規模を示すマグニチュードは3・7と推定されます。この地震により県内では美馬市や阿南市、那賀町、牟岐町、美波町で震度2を観測しました。また徳島市や吉野