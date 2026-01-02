日本ハムファイターズや読売ジャイアンツで活躍し、昨シーズンをもってプロ野球選手を引退した中田翔が、正月の名物番組に登場。始球式で“大暴投”を披露し、出演者たちから総ツッコミを受ける場面があった。【映像】中田翔による“英語禁止ボウリング”始球式正月の名物番組『志村＆鶴瓶のあぶない交遊録』（テレビ朝日系）の志を受け継ぐ、『鶴瓶＆ナイナイのちょっとあぶないお正月 2026』（ABEMA）が1月1日夜に放送。長年